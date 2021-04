“Stava con lui”. Francesca Lodo è arrivata single all’Isola dei famosi. Ma ecco chi è il suo ultimo fidanzato (Di martedì 27 aprile 2021) Era poco più di una teenager Francesca Lodo quando si affacciò per la prima volta al mondo della tv. Partecipò infatti a Miss Mondo insieme alla cugina Giorgia Palmas. Poi tra il 2002 e il 2003 la grande occasione che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico: è stata una delle letterine di Passaparola, il programma condotto da Gerry Scotti e da quel momento è iniziata la sua carriera. Dopo il game show su Canale 5, ha ha partecipato al reality show condotto da Barbara D’Urso La Fattoria insieme a Jo Squillo, Raffaello Tonon, è stata una modella e ha debuttato come attrice nel film Olé con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme. Negli ultimi anni Francesca si è dedicata alla carriera di influencer e su Instagram è seguitissima. (Continua dopo la foto) Si è parlato anche tanto della sua vita sentimentale: infatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Era poco più di una teenagerquando si affacciò per la prima volta al mondo della tv. Partecipò infatti a Miss Mondo insieme alla cugina Giorgia Palmas. Poi tra il 2002 e il 2003 la grande occasione che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico: è stata una delle letterine di Passaparola, il programma condotto da Gerry Scotti e da quel momento è iniziata la sua carriera. Dopo il game show su Canale 5, ha ha partecipato al reality show condotto da Barbara D’Urso La Fattoria insieme a Jo Squillo, Raffaello Tonon, è stata una modella e ha debuttato come attrice nel film Olé con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme. Negli ultimi annisi è dedicata alla carriera di influencer e su Instagram è seguitissima. (Continua dopo la foto) Si è parlato anche tanto della sua vita sentimentale: infatti ...

