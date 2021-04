Smart working, verso proroga a settembre (Di martedì 27 aprile 2021) Potrebbe essere prorogato fino a settembre prossimo il regime semplificato di Smart working. La possibilità allo studio del governo è emersa nel corso del tavolo di confronto tra il ministro del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Potrebbe essereto fino aprossimo il regime semplificato di. La possibilità allo studio del governo è emersa nel corso del tavolo di confronto tra il ministro del ...

Advertising

CislPuglia : RT @CislNazionale: Affidare lo #smartworking ad accordi aziendali per superarne le criticità e potenziarne le opportunità: il commento dell… - cislmarche : RT @CislNazionale: Affidare lo #smartworking ad accordi aziendali per superarne le criticità e potenziarne le opportunità: il commento dell… - FnpCisl : RT @CislNazionale: Affidare lo #smartworking ad accordi aziendali per superarne le criticità e potenziarne le opportunità: il commento dell… - CislNazionale : Affidare lo #smartworking ad accordi aziendali per superarne le criticità e potenziarne le opportunità: il commento… - fisco24_info : Smart working, verso proroga a settembre: Per il futuro, la strada tracciata dall'esecutivo prevedrebbe la possibil… -