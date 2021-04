Recovery: Draghi, ‘è vera alta velocità, su Salerno-Reggio treni a 300 km orari’ (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Sull’alta velocità “il Piano e il Fondo Complementare prevedono investimenti per oltre 15 miliardi. Faccio un esempio: sulla Salerno-Reggio Calabria ci sarà vera alta velocità. Coi treni che potranno viaggiare a 300 chilometri orari. Con questi investimenti, ci si metterà lo stesso tempo da Roma a Torino e da Roma a Reggio Calabria”. Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Sull’“il Piano e il Fondo Complementare prevedono investimenti per oltre 15 miliardi. Faccio un esempio: sullaCalabria ci sarà. Coiche potranno viaggiare a 300 chilometri orari. Con questi investimenti, ci si metterà lo stesso tempo da Roma a Torino e da Roma aCalabria”. Lo dice il premier Marionella replica alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

