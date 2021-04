Advertising

TV7Benevento : Recovery: Daghi, 'attenzione ad anziani è minimo che possiamo fare dopo pandemia'... -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Daghi

Il premier Mariotra oggi (alla Camera) e domani (al Senato) illustra in Parlamento ilPlan " il maxi piano per disegnare l'Italia del futuro e farla uscire dall'emergenza Coronavirus. Al termine del ...Il premier Mariotra oggi (alla Camera) e domani (al Senato) illustra in Parlamento ilPlan - il maxi piano per disegnare l'Italia del futuro e farla uscire dall'emergenza Coronavirus. Al termine ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Vogliamo che i nostri anziani possano essere messi in condizione di mantenere o riguadagnare la massima autonomia possibile, in un contesto il più possibile de-istituziona ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Anche per gli abusi che ha subito, Italia è maggiormente esposta a rischi climatici rispetto ad altri Paesi". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo ...