Prende sostanze comprate sul web e muore in Dad | la tragica fine di un 18enne

(Di martedì 27 aprile 2021) Bassano del Grappa, 27 apr — Stroncato da un malore improvviso, durante la pausa tra due lezioni in Dad: questa la morte deldi Bassano del Grappa Matteo Cecconi, studente al quarto anno dell’istituto tecnico industriale «Fermi». Morto durante le lezioni in Dad Lunedì mattina è stato il padre a trovarlo riverso sul pavimento, ormai in fin di vita. I disperati tentativi di rianimazione da parte del genitore prima, e dei sanitari del 118 poi, sono stati vani: Matteo è venuto a mancare due ore dopo, ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano. Secondo quanto emerso dai rilievi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Bassano, quella mattina il giovane stava regolarmente seguendo le lezioni in Dad. Durante un pausa si era alzato dalla scrivania per recarsi in cucina e fare uno spuntino. Da quel momento i compagni di classe non lo hanno più visto ...