Pnrr, sì dalla Camera (ma Meloni sbuffa) (Di martedì 27 aprile 2021) L’aula della Camera ha approvato, col parere favorevole del governo, la risoluzione di maggioranza che “udite le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, le approva e impegna il governo a trasmettere il Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione europea”. I sì sono stati 442, i no 19, 51 gli astenuti. La Camera con l’approvazione della risoluzione impegna il governo “ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento, nonché la leale collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali nelle fasi successive del Pnrr e la trasmissione della necessaria documentazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da consentire al Parlamento di monitorare l’attuazione e l’impatto dei singoli interventi, il rispetto dei tempi e ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) L’aula dellaha approvato, col parere favorevole del governo, la risoluzione di maggioranza che “udite le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, le approva e impegna il governo a trasmettere il Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione europea”. I sì sono stati 442, i no 19, 51 gli astenuti. Lacon l’approvazione della risoluzione impegna il governo “ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento, nonché la leale collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali nelle fasi successive dele la trasmissione della necessaria documentazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da consentire al Parlamento di monitorare l’attuazione e l’impatto dei singoli interventi, il rispetto dei tempi e ...

