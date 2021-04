Malware, pensi di installare le DirectX 12 e invece è un virus che ruba i dati (Di martedì 27 aprile 2021) Un ricercatore di sicurezza ha scoperto che alcuni hacker hanno creato un falso sito di download per le DirectX 12, le celebri librerie Microsoft per il gaming, che appare del tutto credibile e dotato anche di un certificato di sicurezza, documenti sulle politiche della privacy e altro ancora, ma che invece serve a diffondere un Malware che scansiona il PC alla ricerca di informazioni private e dati sensibili. Tali informazioni includono elementi come uno screenshot del desktop, i dettagli del PC, i cookie e, soprattutto, tutti i portafogli per cripto-valute che l’utente potrebbe possedere. Tutte le informazioni eventualmente trovate saranno quindi salvate in una directory temporanea e caricate sulla rete dell’hacker. Questo nuovo approccio non è un’eccezione, ma parte di una nuova strategia comune a molti hacker, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Un ricercatore di sicurezza ha scoperto che alcuni hacker hanno creato un falso sito di download per le12, le celebri librerie Microsoft per il gaming, che appare del tutto credibile e dotato anche di un certificato di sicurezza, documenti sulle politiche della privacy e altro ancora, ma cheserve a diffondere unche scansiona il PC alla ricerca di informazioni private esensibili. Tali informazioni includono elementi come uno screenshot del desktop, i dettagli del PC, i cookie e, soprattutto, tutti i portafogli per cripto-valute che l’utente potrebbe possedere. Tutte le informazioni eventualmente trovate saranno quindi salvate in una directory temporanea e caricate sulla rete dell’hacker. Questo nuovo approccio non è un’eccezione, ma parte di una nuova strategia comune a molti hacker, che ...

