Lutto per Gabriel Garko, è morto il padre: 'Ciao papà... fai buon viaggio' (Di martedì 27 aprile 2021) Con un toccante post pubblicato su Instagram e alcuni scatti dall'album dei ricordi Gabriel Garko annuncia la morte del padre: 'Ciao papà, fai buon viaggio', scrive l'attore nel commovente messaggio d'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 aprile 2021) Con un toccante post pubblicato su Instagram e alcuni scatti dall'album dei ricordiannuncia la morte del: ', fai', scrive l'attore nel commovente messaggio d'...

Advertising

ladyonorato : Alle condoglianze per un lutto terribile come questo unisco la solidarietà per lo scandalo delle mancate sepolture.… - LucaPattaya : @you_trend @pisto_gol @swg_research I tifosi rubentini che sono favorevoli non hanno capito che non avrebbero vinto… - Salvato95551627 : RT @NapoliCalciogol: Grave lutto per Higuain, è morta la mamma: aveva solamente 64 anni - infoitcultura : Grave lutto per Gabriel Garko, morto il padre: 'Fai buon viaggio' - infoitcultura : Grave lutto per l'attore torinese Gabriel Garko: è morto il papà -