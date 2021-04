Grillo: consulente Salvi, 'incarico per capire condizioni psicofisiche ragazza' (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Il telefono non mette di squillare nello studio di Marco Salvi incaricato di far luce sulle dichiarazioni della ragazza italo-svedese di 19 anni che accusa Ciro Grillo, figlio di Beppe, insieme a Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria di stupro di gruppo nei suoi confronti. "Ho avuto l'incarico dai difensori degli indagati", racconta in un'intervista all'Adnkronos, l'esperto specializzato in medicina legale che in passato si è occupato del seriale killer Donato Bilancia e della morte di Carlo Giuliani al G8. "Il mio sarà un lavoro sulle carte, non devo certo periziare la ragazza. Con a disposizione gli atti dell'indagine, la documentazione, le testimonianze ed eventuali certificazioni sanitarie, il mio compito sarà cercare di capire, dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Il telefono non mette di squillare nello studio di Marcoincaricato di far luce sulle dichiarazioni dellaitalo-svedese di 19 anni che accusa Ciro, figlio di Beppe, insieme a Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria di stupro di gruppo nei suoi confronti. "Ho avuto l'dai difensori degli indagati", racconta in un'intervista all'Adnkronos, l'esperto specializzato in medicina legale che in passato si è occupato del seriale killer Donato Bilancia e della morte di Carlo Giuliani al G8. "Il mio sarà un lavoro sulle carte, non devo certo periziare la. Con a disposizione gli atti dell'indagine, la documentazione, le testimonianze ed eventuali certificazioni sanitarie, il mio compito sarà cercare di, dal ...

