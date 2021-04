Gravissimo lutto per Higuain | è morta la mamma | aveva 64 anni

(Di martedì 27 aprile 2021) Non ce l’ha fatta Nancy Zacarìas, madre di Gonzalo, ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan. Ha lottato per più di 4contro un brutto male e alla fine si è dovuta arrendere. Secondo il sito web argentino tn.com.ar la madre del campione argentino sarebbein seguito alla lunga malattia che l’colpita già nel 2016. Un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Gravissimo lutto

Scottie Pippen, morto figlio Antron/per l'ex NBA: aveva 33 anni ALBER ELBAZ: 'COVID? SENTO CHE MI ATTACCHERÀ' Alber Elbaz è stato lo storico direttore creativo di Lanvin , che però ...nel mondo della musica: è morta oggi Milva , 82enne inimitabile cantante sulla scena per molti anni, malata da tempo . Numerosi coloro che la stanno ricordando in queste ore, a ...Nancy Higuain, madre dell’ex bomber di Real Madrid, Napoli e Juventus Gonzalo è morta poche ore fa in Argentina a 64 anni dopo una lunga malattia ...LEGGI ANCHE >>> Lutto nel calcio, era il miglior marcatore di tutti i tempi Secondo il sito web radiomitre.cienradios.com, l’aggravarsi della malattia ha portato in poche settimana alla scomparsa dell ...