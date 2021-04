Detto Fatto, Bianca Guaccero ancora positiva non torna in studio (Di martedì 27 aprile 2021) Bianca Guaccero è ancora positiva al Covid per questo non tornerà molto presto a Detto Fatto. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice che ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram. Bianca ha spiegato d essersi sottoposta a un tampone risultando “debolmente positiva”. Proprio per questo non sarà presente nello studio dello show di Rai Due, continuando a condurre da casa. Su Instagram, dove ha moltissimi follower che le scrivono, la Guaccero ha pubblicato un aggiornamento riguardo il suo stato di salute. Non ha nascosto la sua amarezza e la volontà di tornare presto a riabbracciare il suo gruppo di lavoro dopo un lungo periodo di isolamento. “Ragazzi ho ricevuto l’esito del tampone questa ... Leggi su dilei (Di martedì 27 aprile 2021)al Covid per questo non tornerà molto presto a. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice che ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram.ha spiegato d essersi sottoposta a un tampone risultando “debolmente”. Proprio per questo non sarà presente nellodello show di Rai Due, continuando a condurre da casa. Su Instagram, dove ha moltissimi follower che le scrivono, laha pubblicato un aggiornamento riguardo il suo stato di salute. Non ha nascosto la sua amarezza e la volontà dire presto a riabbracciare il suo gruppo di lavoro dopo un lungo periodo di isolamento. “Ragazzi ho ricevuto l’esito del tampone questa ...

