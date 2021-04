Denuncia la scomparsa della moglie | la sconvolgente scoperta dei Carabinieri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Denuncia scomparsa

I problemi maggiori sono il mancato follow - up in caso didie una cooperazione insufficiente tra la polizia e le autorità di asilo o di protezione dei minori. 'I file dei giovani ...ALESSANDRA NANNI per ilrestodelcarlino.it 'Mia moglie doveva andare a prendere i figli a scuola, ma non c'è mai arrivata'. E' l'allarme di un marito che venerdì mattina si presenta dai carabinieri di ...Il marito di una donna scomparsa dalla Valmarecchia, nell’entroterra riminese, ha allertato i carabinieri della scomparsa della moglie, temendo il peggio e pensando che potesse essere morta. Le forze ...Dalla preoccupazione alla delusione e alla rabbia , in poco meno di 48 ore. E' accaduto a un uomo di Rimini , allarmato per la scomparsa della ...