Crema al rum

Leggi su cityroma

(Di martedì 27 aprile 2021) Stampa Descrizione Lapasticcera al rum è una fresca variante della classicapasticcera. L’aroma intenso del rum, unito al profumo della scorza di limone e della vaniglia, rende questo grande classico ancora più goloso e invitante. Potete prepararla in pochi minuti per servirla a fine pasto, oppure utilizzarla come deliziosa farcitura per crostate, torte e pasticcini. Ingredienti 500 latte intero; 120 g di zucchero; 50 g di rum; 50 g di maizena; 3 tuorli; la scorza di un limone; 1 bustina di vanillina. Istruzioni Scaldate il latte all’interno di un pentolino, aggiungendo anche la scorza di limone intera e la vanillina. Nel frattempo, lavorate i tuorli con lo zucchero e unite anche la maizena setacciata. Non appena il latte inizia a sobbollire, rimuovete la scorza di limone e unite il latte a filo. Ponete la ...