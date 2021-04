Covid: esperti, no segni di contagio da 'concerto-esperimento' di Barcellona (Di martedì 27 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

RobertoBurioni : Tutti gli esperti (me incluso) dicevano che sarebbe stato impossibile avere un vaccino prima di metà 2021. Per for… - Adnkronos : #Covid, Spagna verso divieto di fumo all'aperto: 'Pericolo contagi'. Cosa ne pensate? - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #India, «falsati i dati sui morti di Covid». Per gli esperti, «numero di morti da 5 a 10 volte superiore». Nelle ultime 24… - momentosera : #India, «falsati i dati sui morti di Covid». Per gli esperti, «numero di morti da 5 a 10 volte superiore». Nelle ul… - fisco24_info : Covid India, numero morti da due a cinque volte più alto: Secondo gli esperti i dati del contagio sarebbero falsi p… -