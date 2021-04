Coprifuoco, Lega e Fi: "Draghi rivedrà gli orari in base al numero di contagi" (Di martedì 27 aprile 2021) Roma - Manca solo l'ufficialità. Ma l'imoegno di Draghi è quello di rivedere, a maggio le restrizioni in base al numero di contagi: il Coprifuoco, fin qui fissato alle 22, potrebbe slittare in avanti ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 aprile 2021) Roma - Manca solo l'ufficialità. Ma l'imoegno diè quello di rivedere, a maggio le restrizioni inaldi: il, fin qui fissato alle 22, potrebbe slittare in avanti ...

Advertising

matteosalvinimi : La libertà vince! Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose FIRME (che continuiamo a rac… - matteosalvinimi : #Salvini: Letta vuole spingermi fuori dal governo? Invito anche lui a firmare per cancellare l’assurda e insensata… - BeaLorenzin : Tanto clamore della #Lega per nascondere la sconfitta. Da giorni #Salvini vuole il 14 maggio per cessare il coprifu… - VsoasV : RT @BenedettaFrucci: Grazie a Italia Viva, Lega e Forza Italia a metà Maggio sarà rivisto il coprifuoco. Fronte liberale 1 statalisti 0. - Danae0308 : RT @Virus1979C: Er poro salvini ogni giorno deve intestarsi un 'successo', altrimenti la meloni continua a soffiargli elettori. Oggi esulta… -