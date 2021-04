Coprifuoco, FdI rifiuta l'accordo Lega e FI escono dall'Aula (Di martedì 27 aprile 2021) La maggioranza, con la mediazione del ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca' - e dopo il via libera del premier Mario Draghi, confermano fonti ministeriali - ha raggiunto un'intesa sul nodo del Coprifuoco. L'intesa è stata raggiunta sul seguente testo: Si "impegna il Governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 aprile 2021) La maggioranza, con la mediazione del ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca' - e dopo il via libera del premier Mario Draghi, confermano fonti ministeriali - ha raggiunto un'intesa sul nodo del. L'intesa è stata raggiunta sul seguente testo: Si "impegna il Governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento". Segui su affaritaliani.it

