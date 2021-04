Coprifuoco: deroga in Trentino dopo le 22, ma potrebbe cambiare in tutta Italia (Di martedì 27 aprile 2021) Il Coprifuoco notturno sta mettendo a dura prova le riaperture cominciate dal 26 aprile. È scontro politico nel governo per cambiare la normativa, ribadita anche nell’ultimo decreto Draghi, sull’orario fissato ancora alle 22. Da oggi 27 aprile, invece, nella provincia autonoma di Trento è consentito lo spostamento oltre le ore 22 per tornare a casa dopo aver … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 aprile 2021) Ilnotturno sta mettendo a dura prova le riaperture cominciate dal 26 aprile. È scontro politico nel governo perla normativa, ribadita anche nell’ultimo decreto Draghi, sull’orario fissato ancora alle 22. Da oggi 27 aprile, invece, nella provincia autonoma di Trento è consentito lo spostamento oltre le ore 22 per tornare a casaaver … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

rtl1025 : ?? 'Se non sarà prevista deroga, #coprifuoco alle 22 stabilito dal #governo è sentenza di morte per mondo di spettac… - pompeii_sites : RT @tg2rai: L'#Italia in giallo. Oggi riapre anche @pompeii_sites . Deroga al coprifuoco per la provincia autonoma di #Trento. Per la scuol… - SmorfiaDigitale : Covid, variante indiana in Veneto: i positivi non hanno contagiato la famiglia |... - bizcommunityit : Covid, variante indiana in Veneto: i positivi non hanno contagiato la famiglia | In Trentino deroga al coprifuoco s… - tg2rai : L'#Italia in giallo. Oggi riapre anche @pompeii_sites . Deroga al coprifuoco per la provincia autonoma di #Trento.… -