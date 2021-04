Chi è David Beriain, l’uomo ucciso nell’attentato in Burkina Faso (Di martedì 27 aprile 2021) Poco fa è arrivata la notizia che durante l’attentato in Burkina Faso sarebbe morto anche il noto documentarista David Beriain. Roberto Saviano e David Beriain (Google Images)Un terribile attentato avvenuto in Burkina Faso ha causato la morte di quattro persone. Nell’agguato Jihadista sarebbe morto anche il famoso documentarista David Beriain. A confermare il tutto ci ha pensato la ministra degli Esteri spagnola. Nel corso del giorno si erano diffuse numerose notizie sull’accaduto. In un primo momento si era parlato della possibilità che gli uomini fossero stati solo sequestrati. Con il passare delle ore però poi è diventato sempre più chiaro che fosse accaduto qualcosa di molto peggio. Il bilancio ... Leggi su chenews (Di martedì 27 aprile 2021) Poco fa è arrivata la notizia che durante l’attentato insarebbe morto anche il noto documentarista. Roberto Saviano e(Google Images)Un terribile attentato avvenuto inha causato la morte di quattro persone. Nell’agguato Jihadista sarebbe morto anche il famoso documentarista. A confermare il tutto ci ha pensato la ministra degli Esteri spagnola. Nel corso del giorno si erano diffuse numerose notizie sull’accaduto. In un primo momento si era parlato della possibilità che gli uomini fossero stati solo sequestrati. Con il passare delle ore però poi è diventato sempre più chiaro che fosse accaduto qualcosa di molto peggio. Il bilancio ...

Advertising

zazoomblog : Chi è David Beriain l’uomo ucciso nell’attentato in Burkina Faso - #David #Beriain #l’uomo #ucciso - pedreiropensei : RT @gianlucac1: I LIBERISTI DEI SOCIAL 1/2 'Dove passano le merci, non passano i cannoni' David Ricardo curioso debba ricordarlo a chi mi… - vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: NON CI POSSO CREDERE. STRANO CHE IL DAVID NON SIA STATO EVIRATO...Ma chi ha deciso, Franceschini il mini dotato...? - alexriccio1 : RT @gianlucac1: I LIBERISTI DEI SOCIAL 1/2 'Dove passano le merci, non passano i cannoni' David Ricardo curioso debba ricordarlo a chi mi… - AgSciWriter : @David_Martigues I follower possono anche essere odiatori. L'interazione è prevalentemente impersonale e tematica.… -