Ashif Hakik | compositore di Crash Nitro Kart e Sly Cooper è purtroppo scomparso secondo alcune fonti

Leggi su eurogamer

(Di martedì 27 aprile 2021) Nella giornata di ieri è arrivata la notizia della morte di, ilche ha lavorato su diversi giochi tra cuie Sly. Questa notizia è stata condivisa da Tomm Hulett, attuale direttore creativo presso Wayforward che ha lavorato anche per aziende come Konami e ATLUS USA. L'annuncio è stato dato tramite un tweet in cui piangeva la morte del suo collega. "Ciao a tutti, l'industria dei videogiochi ha recentemente perso. Era uni cui crediti includono Fantavision, Tomba 2,e l'originale Sly. Se siete fan dei suoi brani, allora ascoltate una OST per onorarlo" si legge ...