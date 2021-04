10 miliardi di dosi di vaccino anti Covid entro il 2021 | ma è allarme componenti

(Di martedì 27 aprile 2021) Vaccini– Martedì 27 aprile. Le aziende farmaceutiche mondiali contano di arrivare a produrre 10diil. Una cifra importante, che secondo la Banca mondiale, potrebbe bastare per ottenere l’immunità di gregge a livello globalela prossima primavera. Accanto alla notizia positiva una negativa: le aziende hanno parlato della carenza globale di alcuni degli oltre centonecessari per la produzione del siero. Sempre sul fronte vaccini la nuova che l’Ue ha avviato un’azione legale contro AstraZeneca. Vaccini10diil, ma è...

RobTallei : L'Unione Europea ha siglato un terzo contratto con Pfizer/Biontech per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi di vaccino.

Entro il 2021, le aziende farmaceutiche mondiali contano di arrivare a produrre dieci miliardi di dosi di vaccini che, secondo la Banca mondiale, dovrebbero essere sufficienti per raggiungere l' equità nella distribuzione e ottenere l' immunità di gregge a livello globale entro marzo. La lotta alla pandemia Covid-19, Ue: accordo con Pfizer-Biontech per 1,8 miliardi di dosi di vaccino Von der Leyen: "Lavoriamo a un nuovo…"