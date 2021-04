Zona gialla, regole discriminatorie per i bar che non hanno spazio all’aperto, la rabbia dei gestori (Di lunedì 26 aprile 2021) Da oggi, 26 aprile 2021, molte regioni e province autonome italiane sono in Zona gialla bar e ristoranti potranno riaprire. Inizia così il processo di ritorno alla normalità, ma non tutti sono contenti. Sebbene molte attività riaprano, le regole per arginare i contagi sono ancora severe. In particolare quelle che i bar devono garantire. I ristoratori sono indignati soprattutto per la misura che prevede che solo i locali con i tavoli all’aperto potranno avere dei clienti che consumano sul posto. Anche il consumo al bancone è vietato se non si predispone di uno spazio all’aperto. Zona gialla bar regole per quanto riguarda i bar che non predispongono di uno spazio all’aperto, l’ingresso e la permanenza ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Da oggi, 26 aprile 2021, molte regioni e province autonome italiane sono inbar e ristoranti potranno riaprire. Inizia così il processo di ritorno alla normalità, ma non tutti sono contenti. Sebbene molte attività riaprano, leper arginare i contagi sono ancora severe. In particolare quelle che i bar devono garantire. I ristoratori sono indignati soprattutto per la misura che prevede che solo i locali con i tavolipotranno avere dei clienti che consumano sul posto. Anche il consumo al bancone è vietato se non si predispone di unobarper quanto riguarda i bar che non predispongono di uno, l’ingresso e la permanenza ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie alle nostre insistenze 15 regioni su 20 sono in zona gialla. C'era chi voleva tenere tutto in ross… - MediasetTgcom24 : L'Italia anticipa la 'zona gialla': folla in centro a Roma e Napoli | A Ostia c'è chi si lancia nel primo tuffo di… - MediasetTgcom24 : Covid, niente caffè al banco in zona gialla: la rivolta dei baristi #covid - marteenale : Io sono felicissima di questa zona gialla, ma dobbiamo farla durare. Non voglio un altro periodo di chiusura, sopra… - starfishnight : primo giorno in zona gialla: diluvia e diluvierà fino a domenica -