Università, l’annuncio della ministra Messa: “La sessione di laurea estiva sarà in presenza” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Quest’estate ci sarà la prima sessione di laurea in presenza? Penso proprio di sì, a meno che non si abbiano difficoltà a raggiungere la sede“. Intervenuta a SkyTg24, la ministra dell’Università Maria Cristina Messa ha confermato una notizia che migliaia di laureandi di tutta Italia aspettavano: per la sessione di laurea estiva si potrà tornare a discutere la tesi in aula, a patto di rispettare tutte le norme anti-contagio. Solo nel caso in cui uno studente dovesse trovarsi in zona arancione o rossa, e quindi non abbia la possibilità di spostarsi per raggiungere la propria Università, si continuerà a ricorrere alle modalità telematiche. Messa ha infatti spiegato che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) “Quest’estate cila primadiin? Penso proprio di sì, a meno che non si abbiano difficoltà a raggiungere la sede“. Intervenuta a SkyTg24, ladell’Maria Cristinaha confermato una notizia che migliaia dindi di tutta Italia aspettavano: per ladisi potrà tornare a discutere la tesi in aula, a patto di rispettare tutte le norme anti-contagio. Solo nel caso in cui uno studente dovesse trovarsi in zona arancione o rossa, e quindi non abbia la possibilità di spostarsi per raggiungere la propria, si continuerà a ricorrere alle modalità telematiche.ha infatti spiegato che, ...

Advertising

edoardx : RT @impresacity: Microsoft Edu Day 2021: l’integrazione di digitale e fisico per l’istruzione @microsoftitalia #EduDay2021: Un denso evento… - impresacity : Microsoft Edu Day 2021: l’integrazione di digitale e fisico per l’istruzione @microsoftitalia #EduDay2021: Un denso… - CorriereUniv : #Università: dal prossimo anno accademico si potranno seguire due corsi di #laurea in due #atenei diversi. Arriva l… - BeraBera_ : Ho pubblicato un annuncio su FB per cercare casa per l'università e i primi che contattano sono dei maniaci di 50+… -

Ultime Notizie dalla rete : Università l’annuncio Università, l’annuncio della ministra Messa: “La sessione di laurea estiva sarà in… Il Fatto Quotidiano