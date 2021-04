SuperLega, Marani: “Il calcio deve recuperare merito, non perderlo” | News (Di lunedì 26 aprile 2021) Matteo Marani ha espresso il suo pensiero riguardo la SuperLega: secondo il giornalista, non è un progetto ma un atto di disperazione Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 aprile 2021) Matteoha espresso il suo pensiero riguardo la: secondo il giornalista, non è un progetto ma un atto di disperazione

Advertising

ZZiliani : Fantastico #Gasperini. Al #Club di #Caressa dice che le cose giuste in tema #Superlega a #Sky le ha sentite dire da… - PianetaMilan : .@TSLComms, @matteomarani a @SkySport: 'Il #calcio deve recuperare merito, non perderlo' | #News - #SuperLega… - Antonio17071963 : RT @ZZiliani: Fantastico #Gasperini. Al #Club di #Caressa dice che le cose giuste in tema #Superlega a #Sky le ha sentite dire da @matteoma… - v7902315083 : RT @ZZiliani: Fantastico #Gasperini. Al #Club di #Caressa dice che le cose giuste in tema #Superlega a #Sky le ha sentite dire da @matteoma… - rsimonetti57 : RT @ZZiliani: Fantastico #Gasperini. Al #Club di #Caressa dice che le cose giuste in tema #Superlega a #Sky le ha sentite dire da @matteoma… -