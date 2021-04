Sud Sudan: agguato contro Christian Carlassare, il giovane vescovo nominato da Papa Francesco (Di lunedì 26 aprile 2021) Padre Christian Carlassare, a soli 43 anni vescovo cattolico nominato da Papa Francesco alla testa della diocesi di Rumbek in Sud Sudan, ha subito un grave attentato. Due uomini armati, secondo le prime informazioni che giungono dal martoriato Paese africano, gli avrebbero teso un agguato ferendolo alle gambe. Il prelato non è in pericolo di vita, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Scelto da Francesco Il religioso è originario di Schio, nel Vicentino. È non soltanto il più giovane vescovo italiano ma anche, secondo quanto ha scritto Pierluigi Vercesi su “7” del Corriere della Sera lo scorso 16 aprile, il più giovane vescovo cattolico del mondo. Sud ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 26 aprile 2021) Padre, a soli 43 annicattolicodaalla testa della diocesi di Rumbek in Sud, ha subito un grave attentato. Due uomini armati, secondo le prime informazioni che giungono dal martoriato Paese africano, gli avrebbero teso unferendolo alle gambe. Il prelato non è in pericolo di vita, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Scelto daIl religioso è originario di Schio, nel Vicentino. È non soltanto il piùitaliano ma anche, secondo quanto ha scritto Pierluigi Vercesi su “7” del Corriere della Sera lo scorso 16 aprile, il piùcattolico del mondo. Sud ...

