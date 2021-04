Roma perde altra libreria | chiusa Red Feltrinelli in via Tomacelli

(Di lunedì 26 aprile 2021)– Nel giorno in cui l’Italia riapre,registra l’ennesimo duro colpo per le librerie. Ha chiuso definitivamente la Reddi via, punto vendita del centro storico della Capitale, divenuto in quasi quattro anni (fu inaugurato il 19 ottobre 2017) uno spazio di richiamo per gli eventi culturali. Grazie al bistrot e alla terrazza, con oltre 100 posti a sedere, la ‘Red’ ha ospitato centinaia di incontri, presentazioni, reading. Ma l’impossibilita’ di organizzarne per oltre un anno a causa della pandemia, e la contemporanea chiusura del ristorante, ha portato alla decisione di chiudere a causa dei costi. I librai sono stati ricollocati negli altri punti della catena. Soltanto un anno fa erano stati chiusi laInternational, di via Vittorio ...

Advertising

marco76madeddu : RT @playroma: La Roma perde nuovamente in campionato, regalando tre punti salvezza al Cagliari. Con che testa affronterà il Manchester Unit… - ugualeuguale : @micdoingthings Chi va a roma perde la poltrona e Twitter é permaloso - AlessandroMelia : Brutte notizie. - domenicabestial : RT @OrNella645587: Berlusconi perde la causa contro il Fatto Dargli del delinquente non è reato Perché lo è Lo dice il giudice civile di… - AndreaNoril : #26april #marcoaurelio #History #Roma se tu dovessi vivere tremila anni e dieci volte altrettanto, ... ricorda ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma perde

In questa sede non vince e non siperché di fronte a eventi tragici come questi avrei ...nel processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega avvenuto anel ..."L'ergastolo non è un trofeo da esibire ma una giusta pena, davanti a fatti così tragici nessuno vince e nessuno". Lo ha detto il pm Maria Sabina Calabretta nelle repliche in aula al processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio ...Roma, 26 aprile 2021 - Il tema del coprifuoco continua ad agitare ... "Se la richiesta delle Regioni non venisse accolta, sono pronto anche a fare un`ordinanza e a perdere l`impugnativa che lo Stato ...Manchester United-Roma, diretta tv in chiaro: il comunicato di TV8 per l'andata delle semifinali di Europa League.