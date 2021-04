Roma città riaperta

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 aprile 2021) Umani e gabbiani. Il primo indizio di riapertura passa per il numero di gabbiani appollaiati sulle macchine della piazza, di prima mattina: più camerieri di bar e ristoranti intenti a lavare il selciato e tirare fuori tavoli compaiono, meno gabbiani spuntano sui cofani, per non dire di quelli che camminano indisturbati in mezzo alla strada. E stamattina i tavoli predominavano sui gabbiani, quando ancora gli umani non avevano fatto la loro comparsa. Erano infatti quasi timidi, gli umani, tra Trastevere, Campo dei Fiori e Piazza Navona, e qualcuno per riflesso condizionato usciva ancora dal bar con il cartoccio, elemento ormai costante del paesaggio pandemico – sacchetto bianco dove la colazione se ne va via con un cliente che la stringe come un tesoro, memore del lockdown 2020, quello duro in cui non esisteva neanche l'asporto. E il cameriere stamattina inseguiva l'avventore distratto ...