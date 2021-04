Riaperture, scatta il giro di vite sui controlli. Coprifuoco e ristoranti, scontro Gelmini-Viminale (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr – L’Italia da oggi è quasi tutta in zona gialla e scattano i controlli per le Riaperture, mentre si scatena lo scontro nella maggioranza sul Coprifuoco. Da oggi in zona gialla ripartono le attività all’aperto, dallo spettacolo alla ristorazione. Ma appunto con il Coprifuoco alle 22. Gli studenti di tutte le scuole e le università tornano in presenza, tranne che nelle zone rosse. Dal 15 maggio riprendono a funzionare stabilimenti balneari e piscine scoperte. Il 1 giugno tocca alle palestre anche al chiuso, a luglio via libera alle fiere. Per spostarsi tra le regioni di colori differenti arriva un “pass”, sul modello del ‘green pass” europeo. Lasciapassare che si ottiene in virtù di una di queste condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test negativo nelle ultime ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr – L’Italia da oggi è quasi tutta in zona gialla eno iper le, mentre si scatena lonella maggioranza sul. Da oggi in zona gialla ripartono le attività all’aperto, dallo spettacolo alla ristorazione. Ma appunto con ilalle 22. Gli studenti di tutte le scuole e le università tornano in presenza, tranne che nelle zone rosse. Dal 15 maggio riprendono a funzionare stabilimenti balneari e piscine scoperte. Il 1 giugno tocca alle palestre anche al chiuso, a luglio via libera alle fiere. Per spostarsi tra le regioni di colori differenti arriva un “pass”, sul modello del ‘green pass” europeo. Lasciapassare che si ottiene in virtù di una di queste condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test negativo nelle ultime ...

