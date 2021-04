Recovery, Draghi presenta il piano da 248 miliardi da votare a scatola chiusa. FdI: “Abuso inaudito” (Di lunedì 26 aprile 2021) «Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr pur nella sua storica importanza sia solo un insieme di progetti, di numeri, scadenze, obiettivi. Nell’insieme dei programmi c’è anche e soprattutto il destino del Paese». Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nelle comunicazioni in Aula alla Camera sul Recovery. Nel Pnrr c’è «la misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità internazionale, la sua credibilità e reputazione come fondatore Ue e protagonista del mondo occidentale. È questione non solo di reddito e benessere, ma di valori civili e sentimenti che nessun numero e nessuna tabella potrà mai rappresentare», ha aggiunto il presidente del Consiglio LEGGI ANCHE Recovery, già litigano al buio. Pd e M5S urlano, la Bellanova accarezza Draghi e schiaffeggia Conte Il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021) «Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr pur nella sua storica importanza sia solo un insieme di progetti, di numeri, scadenze, obiettivi. Nell’insieme dei programmi c’è anche e soprattutto il destino del Paese». Lo ha detto il presidente del Consiglio Marionelle comunicazioni in Aula alla Camera sul. Nel Pnrr c’è «la misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità internazionale, la sua credibilità e reputazione come fondatore Ue e protagonista del mondo occidentale. È questione non solo di reddito e benessere, ma di valori civili e sentimenti che nessun numero e nessuna tabella potrà mai rapre», ha aggiunto il presidente del Consiglio LEGGI ANCHE, già litigano al buio. Pd e M5S urlano, la Bellanova accarezzae schiaffeggia Conte Il ...

