PS5 e Ratchet & Clank | Rift Apart nel nuovo State of Play di questa settimana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Ratchet

... il London Underground in salsaconquista la rivista Campaign Il lancio diha colto il ... Per un breve periodo, dunque, il franchise di& Clank ha dato a Lancaster Gate il nuovo nome di ...Mediaworld apre i preordini dell'esclusiva per& Clank: Rift Apart in arrivo l'11 giugno. Il gioco è preordinabile a 79,99 Euro assieme ad una Gift Card da 20 Euro in omaggio. Si tratta della miglior promozione per preordinare il gioco.Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 è il protagonista assoluto del nuovo PlayStation State of Play in programma il 29 aprile.Sony PlayStation ha rilasciato un trailer di gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart, l'esclusiva PS5, mostrando il secondo personaggio giocabile.. Sony PlayStation e Insomniac Games hanno rilasciato ...