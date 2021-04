Poste italiane, le nuove truffe che mettono in crisi i clienti (Di lunedì 26 aprile 2021) Sempre più spesso i truffatori prendono di mira i clienti di Poste italiane. Vediamo nel dettaglio gli ultimi raggiri escogitati. Truffa (AdobeStock)I truffatori odierni sono sempre più votati ad utilizzare strumenti digitali per trarre in inganno il cliente di turno, Poste italiane non è certo da me. Anzi, probabilmente, i clienti delle Poste sono quelli che più hanno possibilità di essere obiettivi di potenziali truffe. L’avanzamento dell’evoluzione tecnologica ha un rovescio della medaglia che porta anche delle situazioni poco simpatiche. Un campo in cui vedere i truffatori sempre pronti, con qualsiasi mezzo, a provare di ingannare il cliente di turno. Si pensi alla truffa del codice a sei cifre di WhatsApp, fino ad arrivare alle ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 aprile 2021) Sempre più spesso i truffatori prendono di mira idi. Vediamo nel dettaglio gli ultimi raggiri escogitati. Truffa (AdobeStock)I truffatori odierni sono sempre più votati ad utilizzare strumenti digitali per trarre in inganno il cliente di turno,non è certo da me. Anzi, probabilmente, idellesono quelli che più hanno possibilità di essere obiettivi di potenziali. L’avanzamento dell’evoluzione tecnologica ha un rovescio della medaglia che porta anche delle situazioni poco simpatiche. Un campo in cui vedere i truffatori sempre pronti, con qualsiasi mezzo, a provare di ingannare il cliente di turno. Si pensi alla truffa del codice a sei cifre di WhatsApp, fino ad arrivare alle ...

claudiopro : C'è qualcuno tra i miei follower che lavora per Poste Italiane? Ho un ticket L2 sull'attivazione di Google Pay aperto da due settimane ???? - infoiteconomia : Poste Italiane spedizione pacchi: si risparmia il 10% - infoiteconomia : Offerte lavoro Poste Italiane: assunzioni per postini in vista dell’estate 2021 - MCapisani : La concorrenza, quella brutta bestia... (ma che dolore vedere grandi commesse italiane andare all'estero) #Poste… - Carlino_Cesena : Poste italiane, nella nostra provincia rilasciate 85mila identità digitali -