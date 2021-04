Podcast Chiamate il Coach! Bellezza e conformità, modelli e libertà (Di lunedì 26 aprile 2021) L’articolo completo è sul numero 18/19 di Vanity Fair in edicola mercoledì 28 aprile 20121 Il corpo non è stato mai lasciato in pace. Con lui abbiamo ingaggiato una battaglia secolare per cambiarlo e controllarlo secondo i desiderata della comunità. Perché la conformità è il biglietto di ingresso per tutti i gruppi umani. I body code che si sono alternati nelle epoche storiche hanno fatto sì che avessimo sempre da ridire per come appariva nel suo presente anagrafico, ma anche per il suo modo di maturare: «Nell’arco della storia dell’uomo si sono alternati anche modelli opposti tra loro», spiega Cristina Cassese, storica dell’arte specializzata in antropologia culturale. «Per esempio, al contrario di quanto succede oggi, un tempo si operavano pratiche estetiche “invecchianti” per essere considerati più saggi, fascinosi o semplicemente più fortunati per ... Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 aprile 2021) L’articolo completo è sul numero 18/19 di Vanity Fair in edicola mercoledì 28 aprile 20121 Il corpo non è stato mai lasciato in pace. Con lui abbiamo ingaggiato una battaglia secolare per cambiarlo e controllarlo secondo i desiderata della comunità. Perché laè il biglietto di ingresso per tutti i gruppi umani. I body code che si sono alternati nelle epoche storiche hanno fatto sì che avessimo sempre da ridire per come appariva nel suo presente anagrafico, ma anche per il suo modo di maturare: «Nell’arco della storia dell’uomo si sono alternati ancheopposti tra loro», spiega Cristina Cassese, storica dell’arte specializzata in antropologia culturale. «Per esempio, al contrario di quanto succede oggi, un tempo si operavano pratiche estetiche “invecchianti” per essere considerati più saggi, fascinosi o semplicemente più fortunati per ...

