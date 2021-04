Ottima performance in Borsa per Eviso e Planetel dopo partnership (Di lunedì 26 aprile 2021) (TeleBorsa) – Prepotente rialzo per Eviso, che mostra una salita bruciante del 5,50% sui valori precedenti, attestandosi a 2,3. La società di Saluzzo, quotata su AIM Italia e specializzata nella fornitura di energia elettrica per le aziende, ha siglato un accordo con Planetel per lo sviluppo e l’efficientamento, nel segno della crescita tecnologica. A seguito dell’annuncio, è effervescente anche Planetel, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,13%. A partire dal mese di giugno 2021, centinaia di punti di consegna di energia (POD) di Planetel SpA, capofila dell’omonimo gruppo che opera nelle telecomunicazioni a livello nazionale, saranno serviti da Eviso SpA, società che ha inventato una piattaforma di intelligenza artificiale per raccogliere, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Tele) – Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,50% sui valori precedenti, attestandosi a 2,3. La società di Saluzzo, quotata su AIM Italia e specializzata nella fornitura di energia elettrica per le aziende, ha siglato un accordo conper lo sviluppo e l’efficientamento, nel segno della crescita tecnologica. A seguito dell’annuncio, è effervescente anche, che scambia con unadecisamente positiva del 3,13%. A partire dal mese di giugno 2021, centinaia di punti di consegna di energia (POD) diSpA, capofila dell’omonimo gruppo che opera nelle telecomunicazioni a livello nazionale, saranno serviti daSpA, società che ha inventato una piattaforma di intelligenza artificiale per raccogliere, ...

