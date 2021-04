Oscar 2021 | chi è H E R | l’artista che ha beffato Pausini

(Di lunedì 26 aprile 2021) Laurace l’ha messa tutta. E con lei Diane Warren, autrice della musica di ‘Io sì’ e candidata per 11 volte all’. Ma entrambe sapevano di avere un grosso ostacolo quest’anno sulla strada dell’per la Miglior Canzone Originale per il brano di cui la stessaaveva scritto il testo con Nicolò Agliardi, composto per la colonna del film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti, interpretato dalla mamma del regista, la grande Sophia Loren. Quell’ostacolo di arte e attualità si chiama H.E.R., all’anagrafe Gabriella Wilson, 24 anni il prossimo 27 giugno ma già una star da oltre 8 milioni di copie vendute solo negli States, tra singoli e album, e una collezione di nomination e vittorie ai Grammy. Sua la canzone ‘Fight For You’, che ha vinto il premioper la ...

La cerimonia degli, registrata in presenza pur rispettando tutte le norme di sicurezza anti Covid, ha prodotto alcuni record e qualche curiosità. Ecco le cose principali. NIENTE ASSO PIGLIATUTTO Quest'anno ...Ora che glisono stati assegnati può sorgere la curiosità di vedere i film premiati: alcuni si trovano solo sulle piattaforme di streaming, altri sono al cinema e altri ancora non sono ancora usciti ...Dalla giovanissima Zendaya alla nostra Laura Pausini. Dai look più eleganti alla scelte più stravaganti, ecco il red carpet degli Oscar 2021 ...Sorpresa agli Oscar 2021. Anthony Hopkins ha vinto come migliore attore protagonista per «The Father - Nulla è come sembra», diretto da Florian Zeller, al suo ...