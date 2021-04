Next Generation Eu: 210 mld come risposta alle difficoltà economiche generate dalla pandemia (Di lunedì 26 aprile 2021) Taranto e la Puglia alla prova della NGEU. Investire nel futuro delle prossime generazioni europee.“Un’occasione imperdibile per rendere il nostro Paese, ed il Meridione in particolare, più rispettoso dell’ambiente e al tempo stesso più equo. Uno strumento prezioso che però non va messo a disposizione una tantum, piuttosto c’è bisogno che venga programmato nel tempo in modo da porre in essere un’efficace politica espansiva”. Così il commissario provinciale del Pd di Taranto, Nicola Oddati a proposito degli oltre 210 miliardi previsti dal programma Next Generation Ue.Su questo si è concentrato l’incontro tenuto sulla piattaforma Zoom, frutto della collaborazione fattiva tra il Gruppo Consiliare della Regione Puglia e la Federazione Provinciale di Taranto.Next Generation è un corposo pacchetto di investimenti e riforme ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 26 aprile 2021) Taranto e la Puglia alla prova della NGEU. Investire nel futuro delle prossime generazioni europee.“Un’occasione imperdibile per rendere il nostro Paese, ed il Meridione in particolare, più rispettoso dell’ambiente e al tempo stesso più equo. Uno strumento prezioso che però non va messo a disposizione una tantum, piuttosto c’è bisogno che venga programmato nel tempo in modo da porre in essere un’efficace politica espansiva”. Così il commissario provinciale del Pd di Taranto, Nicola Oddati a proposito degli oltre 210 miliardi previsti dal programmaUe.Su questo si è concentrato l’incontro tenuto sulla piattaforma Zoom, frutto della collaborazione fattiva tra il Gruppo Consiliare della Regione Puglia e la Federazione Provinciale di Taranto.è un corposo pacchetto di investimenti e riforme ...

Daniele_Manca : #MarioDraghi è la carta da non sciupare (siamo certi che senza di lui saremmo riusciti a prendere i 191,5 miliardi… - Avvenire_Nei : #migrazioni @EnricoLetta L’Ue si dia un Next Generation per migrazioni davvero civili - LiaQuartapelle : L’Europa ha fatto passi in avanti in questi mesi su aspetti bloccati che sembravano impossibili. Ora faccia un sal… - lowresolution : Il digital divide italiano è un problema di qualità dell'offerta prima che di domanda. Dobbiamo progettare esperien… - elenaricci1491 : Taranto e la Puglia alla prova della NGEU. Investire nel futuro delle prossime generazioni europee. -

Ultime Notizie dalla rete : Next Generation PNRR, Brunetta: per PA 1,67 miliardi, occasione storica Un grande programma di investimento sulle persone, che mette al centro le competenze per ridisegnare il lavoro pubblico a misura di Next Generation Eu e migliorare i servizi per cittadini e imprese. E' la riforma della Pubblica amministrazione contenuta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato nelle scorse ore in ...

Recovery Plan. Giustizia, fisco, concorrenza: Ue si fida e pagherà prima rata. C'è da fidarsi? Il vero nome è non a caso diverso, si chiama Next Generation Ue . Chi l'ha battezzato così voleva evidenziare il carattere di investimento e riforme, insomma miliardi per cambiare e non per ...

L’Ue si dia un Next Generation per migrazioni davvero civili Avvenire Il governo ha trasmesso il PNRR al Parlamento Il Governo ha trasmesso al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Piano si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliar ...

Le 6 missioni del Pnrr italiano da 222 miliardi Il testo è stata trasmesso in Parlamento: il piano prevede investimenti su infrastrutture, giustizia e molti altri temi ...

Un grande programma di investimento sulle persone, che mette al centro le competenze per ridisegnare il lavoro pubblico a misura diEu e migliorare i servizi per cittadini e imprese. E' la riforma della Pubblica amministrazione contenuta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato nelle scorse ore in ...Il vero nome è non a caso diverso, si chiamaUe . Chi l'ha battezzato così voleva evidenziare il carattere di investimento e riforme, insomma miliardi per cambiare e non per ...Il Governo ha trasmesso al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Piano si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliar ...Il testo è stata trasmesso in Parlamento: il piano prevede investimenti su infrastrutture, giustizia e molti altri temi ...