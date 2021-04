Moratti: «Non torno all’Inter, spero che Zhang risolva i problemi. Sulla Superlega…» (Di lunedì 26 aprile 2021) Massimo Moratti è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte: queste le parole dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Queste le parole dell’ex presidente dell’Inter. SUPERLEGA – «Ora è facile per tutti dire che non avremmo aderito. A me anni fa fu fatta la stessa richiesta, questa è una vecchia situazione: rifiutai. La soluzione attuale è dovuta a una forte necessità da parte di certi club di far quadrare i conti. Il problema è che questo è un problema sempre esistito. Diciamo che è stata una nota stonata, era il momento sbagliato. Con il tempo forse si risanerà ma non è facilissimo. Già ai tempi si cercava di fare certe cose con il Fair Play Finanziario ma sono obiettivi difficili da raggiungere. La Super League è stata un’illusione». CONTE – «E’ stato molto bravo, ha creato un ambiente e un modo di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Massimoè intervenuto sulle frequenze di Radio Marte: queste le parole dell’ex presidente dell’Inter Massimoè intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Queste le parole dell’ex presidente dell’Inter. SUPERLEGA – «Ora è facile per tutti dire che non avremmo aderito. A me anni fa fu fatta la stessa richiesta, questa è una vecchia situazione: rifiutai. La soluzione attuale è dovuta a una forte necessità da parte di certi club di far quadrare i conti. Il problema è che questo è un problema sempre esistito. Diciamo che è stata una nota stonata, era il momento sbagliato. Con il tempo forse si risanerà ma non è facilissimo. Già ai tempi si cercava di fare certe cose con il Fair Play Finanziario ma sono obiettivi difficili da raggiungere. La Super League è stata un’illusione». CONTE – «E’ stato molto bravo, ha creato un ambiente e un modo di ...

