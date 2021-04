Missionario e vescovo italiano aggredito in Sud Sudan (Di lunedì 26 aprile 2021) Si tratta di Padre Christian Carlassare, Missionario italiano e vescovo eletto della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan. Nella notte è stato aggredito da due uomini armati. Al momento è in condizioni stabili. Christian Carlassarre, originario di Schio (Vicenza) è stato nominato a marzo da Papa Bergoglio e a maggio diventerà il più giovane vescovo italiano a 43 anni. prima dell’elezione ha però subito una violenta aggressione. L’Agenzia Fides (agenzia di stampa del Vaticano) riporta infatti che: “P. Cristian è stato picchiato, insieme alla suora che era con lui, poi gli hanno sparato quattro proiettili alle gambe. Stando alle prime notizie l’attentato era pianificato pare per spaventarlo in modo che non venga consacrato vescovo” Proprio nei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Si tratta di Padre Christian Carlassare,eletto della diocesi di Rumbek, in Sud. Nella notte è statoda due uomini armati. Al momento è in condizioni stabili. Christian Carlassarre, originario di Schio (Vicenza) è stato nominato a marzo da Papa Bergoglio e a maggio diventerà il più giovanea 43 anni. prima dell’elezione ha però subito una violenta aggressione. L’Agenzia Fides (agenzia di stampa del Vaticano) riporta infatti che: “P. Cristian è stato picchiato, insieme alla suora che era con lui, poi gli hanno sparato quattro proiettili alle gambe. Stando alle prime notizie l’attentato era pianificato pare per spaventarlo in modo che non venga consacrato” Proprio nei ...

