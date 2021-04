Michele Santoro: “La tv mi manca, potrei fare molto” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Non mi sento un reduce, ho ancora delle cose da dire. La tv mi manca, è il mio lavoro, mi sento ancora in grado di fornire un contributo. Magari non quelli di una volta, ma potrei fare molte cose”. Michele Santoro, assente dalla tv da circa 2 anni, si esprime così a Otto e mezzo, ospite di Lilli Gruber su La7. “Forse un personaggio come il mio è un po’ difficile da governare in questo contesto di conformismo che si stende sulla tv come una cortina di fumo, mi aspettavo che l’era dei Ciinquestelle avrebbe prodotto una lotta contro la censura. Avrei visto bene Marco Travaglio direttore del Tg1, così si fanno le rivoluzioni. E’ un anno e mezzo che vedo telegiornali, in televisione non viene rappresentato il dissenso che c’è nel paese. La televisione è lì per dire che dobbiamo stringerci a coorte e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) “Non mi sento un reduce, ho ancora delle cose da dire. La tv mi, è il mio lavoro, mi sento ancora in grado di fornire un contributo. Magari non quelli di una volta, mamolte cose”., assente dalla tv da circa 2 anni, si esprime così a Otto e mezzo, ospite di Lilli Gruber su La7. “Forse un personaggio come il mio è un po’ difficile da governare in questo contesto di conformismo che si stende sulla tv come una cortina di fumo, mi aspettavo che l’era dei Ciinquestelle avrebbe prodotto una lotta contro la censura. Avrei visto bene Marco Travaglio direttore del Tg1, così si fanno le rivoluzioni. E’ un anno e mezzo che vedo telegiornali, in televisione non viene rappresentato il dissenso che c’è nel paese. La televisione è lì per dire che dobbiamo stringerci a coorte e ...

