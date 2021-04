Meloni sfida a Salvini a votare un ordine del giorno contro il coprifuoco (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - L'appuntamento è per le 21.15. I parlamentari di FdI, secondo quanto si apprende, si ritroveranno davanti palazzo Chigi per un sit-in che andrà avanti anche oltre le 22. Per sfidare il governo e dimostrare che "il coprifuoco è anti-costituzionale". È dunque ancora battaglia sulla misura che il premier Draghi ha deciso di confermare. Domenica il botta e risposta tra Letta e Salvini, lunedì Meloni rilancia la necessità di puntare a cancellare la norma. Oltre al sit-in si punta sull'ordine del giorno di domani e sulla mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza. "Vogliamo abbattere la misura simbolo che limita la libertà dei cittadini e l'uomo simbolo" che porta avanti la linea del rigore. Il coprifuoco - afferma il deputato Delmastro - una ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - L'appuntamento è per le 21.15. I parlamentari di FdI, secondo quanto si apprende, si ritroveranno davanti palazzo Chigi per un sit-in che andrà avanti anche oltre le 22. Perre il governo e dimostrare che "ilè anti-costituzionale". È dunque ancora battaglia sulla misura che il premier Draghi ha deciso di confermare. Domenica il botta e risposta tra Letta e, lunedìrilancia la necessità di puntare a cancellare la norma. Oltre al sit-in si punta sull'deldi domani e sulla mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza. "Vogliamo abbattere la misura simbolo che limita la libertà dei cittadini e l'uomo simbolo" che porta avanti la linea del rigore. Il- afferma il deputato Delmastro - una ...

