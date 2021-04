Lo spazio intorno alla Terra è ormai una discarica con 9300 tonnellate di rifiuti. Occorre agire subito (Di lunedì 26 aprile 2021) La collisione mancata della navicella Crew Dragon con un detrito spaziale durante l'avvicinamento alla Stazione Spaziale Internazionale, è solo l'ultimo segnale d'allarme che ci ricorda che anche lo spazio è una risorsa da proteggere, nonostante la sua immensità.... Leggi su dday (Di lunedì 26 aprile 2021) La collisione mancata della navicella Crew Dragon con un detrito spaziale durante l'avvicinamentoStazione Spaziale Internazionale, è solo l'ultimo segnale d'rme che ci ricorda che anche loè una risorsa da proteggere, nonostante la sua immensità....

Advertising

MichaelGiulian2 : RT @LadyMaryan4: Degli immensi misteri del tempo e dello spazio io sento le tue braccia intorno alle mie spalle e non ho paura.… - seokjinvmoon : Intorno al 2017/2018 avevo come main ultimates pure le Exid e le Reveline ma non avevo abbastanza spazio nel tweet??… - Cla_Campagna_ : Fatti spazio. Più che intorno, fatti spazio dentro. Butta via i rifiuti tossici, i pesi di altri spacciati per tuoi… - arlieutenant : @pondgitsune ma anche come tratta lo spazio intorno a sé, sempre molto tirato per evidenziare il fatto che non può… - PaolaPaolin : RT @LadyMaryan4: Degli immensi misteri del tempo e dello spazio io sento le tue braccia intorno alle mie spalle e non ho paura.… -