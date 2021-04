L’Isola dei Famosi, Giulia Salemi in studio per mamma Fariba: scontro immediato con Valentina Persia (Di martedì 27 aprile 2021) Nel corso dell’ultima diretta de L’Isola dei Famosi, Giulia Salemi è intervenuta in difesa di sua mamma: lo scontro con Valentina Persia. Era stato annunciato nel corso delle scorse ore. E, in effetti, è stato proprio così. A dar manforte alle due nominate di questa settimana de L’Isola dei Famosi, c’erano due persone davvero speciali L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 aprile 2021) Nel corso dell’ultima diretta dedeiè intervenuta in difesa di sua: locon. Era stato annunciato nel corso delle scorse ore. E, in effetti, è stato proprio così. A dar manforte alle due nominate di questa settimana dedei, c’erano due persone davvero speciali L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

