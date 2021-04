Lazio con un Correa devastante, Milan deludente: 3-0 all’Olimpico (Di lunedì 26 aprile 2021) Il risultato della partita dell’Olimpico fra Lazio e Milan assume un grande significato per quanto concerne la corsa Champions League Due contendenti in corsa per accaparrarsi uno dei 3 posti ancora disponibili (assumendo che uno sia dell’Inter), validi l’accesso alla prossima Champions League, chiudono la giornata numero trentatré del campionato di Serie A affrontandosi allo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 aprile 2021) Il risultato della partita dell’Olimpico fraassume un grande significato per quanto concerne la corsa Champions League Due contendenti in corsa per accaparrarsi uno dei 3 posti ancora disponibili (assumendo che uno sia dell’Inter), validi l’accesso alla prossima Champions League, chiudono la giornata numero trentatré del campionato di Serie A affrontandosi allo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan sta buttando via una stagione, ma d'altronde se non riesce a segnare nemmeno con le mani si fa dura. Giro… - acmilan : ??? 'Our fate is in our hands' Calabria's thoughts ahead of the crucial clash against Lazio ??? 'Siamo padroni del n… - acmilan : Work, work, work ?? #LazioMilan draws closer Lavoro, lavoro e lavoro ?? Continuiamo a preparare la sfida con la Lazi… - Antonio17071963 : RT @ZZiliani: Due verità emergono prepotenti da #LazioMilan 3-0: la prima è che la Lazio vola e il Milan arranca, con la #Champions che ora… - SEMPREFMILAN : RT @ZZiliani: Due verità emergono prepotenti da #LazioMilan 3-0: la prima è che la Lazio vola e il Milan arranca, con la #Champions che ora… -