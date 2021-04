Inter a un passo dallo scudetto: ecco quando potrebbe arrivare (Di lunedì 26 aprile 2021) Mancano solo quattro punti al 19° scudetto: l'Inter con una vittoria e un pareggio nelle ultime cinque giornate avrà la certezza matematica del titolo, anche se la festa potrebbe arrivare già nel week ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021) Mancano solo quattro punti al 19°: l'con una vittoria e un pareggio nelle ultime cinque giornate avrà la certezza matematica del titolo, anche se la festagià nel week ...

Advertising

Gazzetta_it : #Inter a un passo dallo #scudetto, ecco quando e come potrebbe arrivare - tvdellosport : Alle 2??3?? non perdere #Sportitaliamercato ??Corsa #Champions: #ToroNapoli e #LazioMilan. #Juve in caduta libera… - bertinortega : RT @Gazzetta_it: #Inter a un passo dallo #scudetto, ecco quando e come potrebbe arrivare - fonar_apteka : RT @Gazzetta_it: #Inter a un passo dallo #scudetto, ecco quando e come potrebbe arrivare - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: #Inter a un passo dallo #scudetto, ecco quando e come potrebbe arrivare -