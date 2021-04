IndyCar 2021: Herta dominatore a St Petersburg (Di lunedì 26 aprile 2021) Veni, vidi, vici. In realtà le cose non vanno proprio così, ma Colton Herta appare un vero e proprio conquistatore a St Petersburg, seconda prova della IndyCar 2021. Il figlio d’arte firma la pole al sabato, e poi comanda 97 dei 100 giri in programma, senza la benché minima sbavatura. Un dominio tanto incontrastato quanto imbarazzante, perché il portacolori dell’Andretti Autosport si mette dietro ben due vetture del Team Penske. Josef Newgarden e Simon Pagenaud completano il podio, precedendo un eccellente Jack Harvey. Scott Dixon è quinto dopo una prestazione anonima ma consistente. Takuma Sato, Marcus Ericsson, Will Power, Rinus VeeKay e Sebastien Bourdais completano la top ten. IndyCar 2021: cosa succede a St Petersburg? Herta parte dalla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021) Veni, vidi, vici. In realtà le cose non vanno proprio così, ma Coltonappare un vero e proprio conquistatore a St, seconda prova della. Il figlio d’arte firma la pole al sabato, e poi comanda 97 dei 100 giri in programma, senza la benché minima sbavatura. Un dominio tanto incontrastato quanto imbarazzante, perché il portacolori dell’Andretti Autosport si mette dietro ben due vetture del Team Penske. Josef Newgarden e Simon Pagenaud completano il podio, precedendo un eccellente Jack Harvey. Scott Dixon è quinto dopo una prestazione anonima ma consistente. Takuma Sato, Marcus Ericsson, Will Power, Rinus VeeKay e Sebastien Bourdais completano la top ten.: cosa succede a Stparte dalla ...

