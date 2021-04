Il figlio di Andrea Pirlo minacciato di morte | “Il limite è stato superato”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nicolò,di, riceve quotidianamente minacce di. Stanco di questa situazione, ha pubblicato uno sfogo sui social. Si chiama Nicolò ed è17enne del noto allenatore di calcio. Il ragazzo, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso le minacce diche riceve ogni giorno. Stanco di questa assurda situazione, ha condiviso uno sfogo che ha ricevuto molti consensi.: ilNicolò riceve minacce diNicolòogni giorno riceve minacce di. Tutto va in scena sui social, dove, tifosi e non, danno libero sfogo alla propria frustrazione. “Io non sono una persona che ...

... ha denunciato alcuni pesanti insulti che sta ricevendo via social da alcuni pseudo tifosi della squadra bianconera Niccolò Pirlo ,di, attuale allenatore della Juventus ha denunciato ...Commenta per primo 'Pirlo sono con Te: la Famiglia non si tocca. MAI!' Questo il tweet di solidarietà a Pirlo padre eda parte di Lapo Elkann, in seguito alle denunce social lanciate dal 17enne Nicolò, ...“Io non sono una persona che giudica, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo tipo”.'Credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo limite è stato superato', scrive Pirlo jr, che ha subito ricevuto centinaia di messaggi di solidarietà. Niccolò Pirlo, 17enne figlio del tecni ...