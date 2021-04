Il coronavirus trovato su carrelli, Pos e bilance dei supermercati: dodici chiusi perché non rispettavano le norme igieniche (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una campagna di verifiche a livello nazionale presso i supermercati. Con l’intenzione di accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature per limitare il contagio da Covid-19. I dodici supermercati chiusi perché non rispettavano le norme igieniche Complessivamente i carabinieri hanno ispezionato 981 esercizi commerciali individuati tra quelli di maggiore afflusso. E hanno rilevato irregolarità presso 173 di essi, pari al 18%.I carabinieri hanno deferito all’Autorità giudiziaria 9 responsabili di supermercati. Ne hanno sanzionati ulteriori 177 con violazioni amministrative per un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una campagna di verifiche a livello nazionale presso i. Con l’intenzione di accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature per limitare il contagio da Covid-19. InonleComplessivamente i carabinieri hanno ispezionato 981 esercizi commerciali individuati tra quelli di maggiore afflusso. E hanno rilevato irregolarità presso 173 di essi, pari al 18%.I carabinieri hanno deferito all’Autorità giudiziaria 9 responsabili di. Ne hanno sanzionati ulteriori 177 con violazioni amministrative per un ...

Advertising

RiccardoDeias : #Covid. Trovato l'anticorpo che ci protegge dal virus e dalle sue varianti. - mickycaruso : RT @LaNotiziaTweet: Il coronavirus trovato su carrelli, Pos e bilance dei supermercati: dodici chiusi perché non rispettavano le norme igie… - mixc7 : RT @LaNotiziaTweet: Il coronavirus trovato su carrelli, Pos e bilance dei supermercati: dodici chiusi perché non rispettavano le norme igie… - StefaniaNonno : RT @GiovanniAgost20: Presenza di materiale genetico di coronavirus in 18 casi, su carrelli e cestini, Pos, tasti delle bilance e dispositiv… - isiplaya : RT @GiovanniAgost20: Presenza di materiale genetico di coronavirus in 18 casi, su carrelli e cestini, Pos, tasti delle bilance e dispositiv… -