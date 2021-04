Grillo: legali indagati, 'non ci siamo mai sognati di pubblicare il video o altri atti processuali' (Di lunedì 26 aprile 2021) Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - "Non abbiamo in agenda alcun incontro anche perché non ci siamo mai neppure sognati di pubblicare il video o qualunque altro atto processuale". Lo dicono all'Adnkronos i legali dei quattro ragazzi indagati per la violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane italo-svedese nella villa in Costa Smeralda di Beppe Grillo. Ciro Grillo è difeso dall'avvocato Enrico Grillo, nipote di Beppe; Vittorio Lauria, invece è assistito dall'avvocato Paolo Costa, mentre a difendere Edoardo Capitta è il legale Ernesto Monteverde. Francesco Corsiglia è assistito da da Romano Raimondo e da Gennaro Velle, tutti i legali sono del foro di Genova. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - "Non abbiamo in agenda alcun incontro anche perché non cimai neppurediilo qualunque altro atto processuale". Lo dicono all'Adnkronos idei quattro ragazziper la violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane italo-svedese nella villa in Costa Smeralda di Beppe. Ciroè difeso dall'avvocato Enrico, nipote di Beppe; Vittorio Lauria, invece è assistito dall'avvocato Paolo Costa, mentre a difendere Edoardo Capitta è il legale Ernesto Monteverde. Francesco Corsiglia è assistito da da Romano Raimondo e da Gennaro Velle, tutti isono del foro di Genova. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che i ...

