Covid | tracce virus su Pos e carrelli | chiusi 12 supermercati in Italia

(Di lunedì 26 aprile 2021) Presenza di materiale genetico di in 18 casi, sue cestini, tastiere per il pagamento bancomat e carte di credito (POS), tasti delle bilance e dispositivi 'salvatempo'. È quanto hanno trovato ...

Advertising

Adnkronos : Ispezione dei Nas nei supermercati d'Italia: tracce di #COVID19 su pos, carrelli, bilance e cestini. Virus scovato… - HuffPostItalia : Ispezioni dei Nas. 18% supermercati irregolari, tracce di Covid nei Pos - sole24ore : Tracce di #Covid su #Pos e carrelli: in #Italia i controlli dei #Nas portano alla chiusura di 12 supermercati. Ecco… - ElioLannutti : Coronavirus oggi: Ue avvia azione legale contro Astrazeneca. Tracce di Covid sui Pos, chiusi 12 supermercati. India… - PattiGiuliani : RT @ImolaOggi: Volevano l'abolizione del contante per contenere i contagi... Tracce di Covid sui Pos, chiusi 12 supermercati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tracce

Il Sole 24 ORE

I supermercati presso i quali sono state evidenziate positività al- 19, appartenenti a diverse aziende della Grande Distribuzione, sono stati individuati nelle città di Roma, Latina, Frosinone,...Le altre notizie di oggi Vaccini, Zingaretti: "Rischio non averne per certe fasce d'età" Supermercati:disu carrelli, bancomat e bilanceDopo i mezzi pubblici, i Nas hanno iniziato ad ispezionare anche i supermercati di Roma e di altre città d’Italia. La missione del nucleo specializzato dei carabinieri è la stessa: trovare tracce di C ...Controlli in dodici centri della città: tutti negativi i 120 tamponi effettuati insieme all’Asl Napoli 1 sui dispositivi, rilevate però alcune carenze igieniche e criticità ...