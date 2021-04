Covid Basilicata | oggi 50 contagi e 5 morti | bollettino 26 aprile

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 50 ida coronavirus in, 26, secondo i dati deldella regione. Si registrano altri 5. Nel dettaglio della tabella, i nuovi casi sono stati individuati su un totale di 1.279 tamponi molecolari. Le persone decedute risiedevano nei Comuni di Atella, Genzano di Lucania, Irsina, Rionero in Vulture e San Fele. I lucani guariti o negativizzati sono 101. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 5.829 (-56), di cui 5.653 in isolamento domiciliare. Sono 16.449 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 499 quelle decedute. Invariato il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 176: al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie ...