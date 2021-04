“Ci proviamo, ma non è facile”. Albano e Romina: arriva l’annuncio che nessuno si aspettava. Cos’hanno detto (Di lunedì 26 aprile 2021) Albano, Romina e l’annuncio inaspettato. Ecco che hanno dichiarato i due cantanti! Con l’andare avanti della campagna vaccinale c’è una grande speranza per il 2021, quella di poter tornare a vivere normalmente e successivamente anche poter tornare partecipare ai concerti nonché frequentare teatri e cinema. Il mondo dello spettacolo è uno dei settori più colpiti dall’inizio e tutti, sia attori che cantanti, si augurano di poter riprendere le tournéé dal vivo. Tra i più entusiasti ci sono Al Bano Carrisi e Romina Power che torneranno a cantare insieme e a fare concerti proprio nei prossimi mesi. Il settimanale DiPiù ha intervistato il cantante che non è riuscito a trattenere l’entusiasmo: Non vedo l’ora di riabbracciare il mio pubblico! Al momento la data fissata per l’inizio del tour è per il 5 novembre. La ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 26 aprile 2021)inaspettato. Ecco che hanno dichiarato i due cantanti! Con l’andare avanti della campagna vaccinale c’è una grande speranza per il 2021, quella di poter tornare a vivere normalmente e successivamente anche poter tornare partecipare ai concerti nonché frequentare teatri e cinema. Il mondo dello spettacolo è uno dei settori più colpiti dall’inizio e tutti, sia attori che cantanti, si augurano di poter riprendere le tournéé dal vivo. Tra i più entusiasti ci sono Al Bano Carrisi ePower che torneranno a cantare insieme e a fare concerti proprio nei prossimi mesi. Il settimanale DiPiù ha intervistato il cantante che non è riuscito a trattenere l’entusiasmo: Non vedo l’ora di riabbracciare il mio pubblico! Al momento la data fissata per l’inizio del tour è per il 5 novembre. La ...

