Capcom | novità in arrivo su PS4 e Xbox One per gli appassionati retrò | Capcom Arcade Stadium e Ghosts ' n Goblins Resurrection

(Di lunedì 26 aprile 2021)è una collection attualmente disponibile su Switch che include alcuni dei più amati titoliclassici di. Il 25 Maggio sbarcherà anche su Playstation 4 eOne. Il primo Giugno invece sulle stesse piattaforme arriverà'n. Se volete saperne di più, ecco il comunicato di, che riportiamo qua sotto. "ha annunciato chesi espanderà per includere in futuro più classici. Ulteriori informazioni su questi titoli e sulla loro disponibilità verranno svelate ...

ha annunciato unadavvero succosa per Resident Evil Village. Come riportato dall'account Twitter ufficiale della serie horror, infatti, la demo finale dell'ultimo gioco sarà esteso, ...Tra le varie, sono arrivate anche le demo di Resident Evil Village . Ha stupito la scelta didi renderle limitate nel tempo, con sole 24 ore per provare i brevi assaggi del prossimo ...